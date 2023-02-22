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22 февраля, 23:38

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных объяснил, почему клуб не назвал членов трансферного комитета

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему клуб не стал называть членов трансферного комитета.

«Почему не названы члены трансферного комитета? Это сделано для того, чтобы не было давления на членов трансферного комитета. У нас 13 агентов представляют игроков в составе клуба. «Локомотив» никогда не будет клубом с составом одной агентской группы. Поляцкин не работает в клубе и не является моим советником. Он не имеет отношения к трансферам.
Планируется ли аудит как с Геркусом и Кикнадзе? Я говорил в октябре, что компанией РЖД предусмотрены все механизмы финансового контроля. Дается оценка всем менеджерам, принимавшим финансовые решения. Вернутся ли арендованные игроки летом? Будем смотреть. В июне утечет много воды. Главное, что мы защищаем решения отдать игроков в аренду в интересах «Локомотива», — сказал Нагорных.

В среду, 22 февраля «Локомотив» провел первый матч после зимней паузы. Железнодорожники уступили «Спартаку» (0:1) в первой игре 1/4 финала FONBET Кубка России. Ответная встреча состоится 27 февраля.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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