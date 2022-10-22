Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных оценил игру команды в матче с «Динамо»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поражение команды от «Динамо» (1:3) в матче 14-го тура РПЛ.

— Что не получилось сегодня?

— Тренерский штаб разберет игру. В клубе предстоит проделать большую работу. Перед «Локомотивом» традиционно стоят высокие задачи. В этом году команда находится не на своем месте.

— Что можете сказать о состоянии «Локомотива», в которым вы его приняли?

— Впереди много работы. Мы сегодня увидели команду на поле. Будем делать выводы, в том числе по эмоциональной готовности. Ребята стараются, играют с самоотдачей, но не получается добиваться результата. Нужно узнать причины.

— «Локомотиву» нужна вторая команда?

— Нужно иметь систему команд, которые позволяли ребятам после школы продолжать развиваться. Мы видим, что не все выпускники готовы соревноваться на уровне ФНЛ.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 14 матчах.