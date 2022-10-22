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Сегодня, 22:25

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных оценил игру команды в матче с «Динамо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поражение команды от «Динамо» (1:3) в матче 14-го тура РПЛ.

— Что не получилось сегодня?

— Тренерский штаб разберет игру. В клубе предстоит проделать большую работу. Перед «Локомотивом» традиционно стоят высокие задачи. В этом году команда находится не на своем месте.

— Что можете сказать о состоянии «Локомотива», в которым вы его приняли?

— Впереди много работы. Мы сегодня увидели команду на поле. Будем делать выводы, в том числе по эмоциональной готовности. Ребята стараются, играют с самоотдачей, но не получается добиваться результата. Нужно узнать причины.

— «Локомотиву» нужна вторая команда?

— Нужно иметь систему команд, которые позволяли ребятам после школы продолжать развиваться. Мы видим, что не все выпускники готовы соревноваться на уровне ФНЛ.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 14 матчах.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
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обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
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Юрий Нагорных
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