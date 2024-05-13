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Сегодня, 09:45

Нагорных о победе над «Оренбургом»: «Команда развивается — это самое главное»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» прокомментировал победу железнодорожников в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Хороший результат. Команда на ходу, собранная, сосредоточенная. Результат заслуженный. После игры общался с генеральным директором, который находился с командой в Оренбурге, в раздевалке хорошая, рабочая обстановка. Атмосфера — это очень важно. Впереди две важные игры. Команда развивается это самое главное. У команды скоростной, сказал бы, веселый футбол. Не все получается, не хватает, возможно, мастерства в определенном плане — создаем много моментов, но не все реализовываем. Будем работать, идти вперед», сказал Нагорных «СЭ».

Михаил Галактионов. «Галактионов доказывает, что он высококлассный специалист. Никто сразу же не становился Бесковым или Семиным». Интервью Нагорных

Благодаря победе над «Оренбургом» железнодорожники набрали 47 очков и обошли «Спартак» в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на четвертое место.

Отставание «Локомотива» от идущего третьим «Краснодара» составляет 3 очка.

18 мая красно-зеленые проведут домашнюю встречу с «Факелом».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Юрий Нагорных
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