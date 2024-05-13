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Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Глушенков становится хорошим режиссером атак»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» поздравил полузащитника Алексея Батракова с дебютным голом в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Хочу поздравить Алексея Батракова с дебютным голом. Правда, еще и дебютную желтую карточку получил — состоялись все события, скажем так. Он абсолютно не тушуется. Это лишний раз говорит о том, что в российском футболе есть талантливая молодежь, которой нужно доверять. Она заслуживает место в составе. Если талантливые молодые ребята будут играть, то и прогресс будет идти быстрее. Наш футбол получит много ярких российских игроков. Хочу поздравить и Максима Глушенкова с очередной удачной игрой, он становится хорошим режиссером атак. Уверен, это не все, на что способен Максим», — сказал Нагорных «СЭ».

Михаил Галактионов. «Галактионов доказывает, что он высококлассный специалист. Никто сразу же не становился Бесковым или Семиным». Интервью Нагорных

18-летний Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Всего за железнодорожников хавбек провел 4 матча, отличившись 1 забитым мячом.

На счету 24-летнего Глушенкова 8 голов и 20 результативных передач в 36 играх текущего сезона.

После 28 туров команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

18 мая красно-зеленые проведут домашнюю встречу с «Факелом».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Нагорных
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