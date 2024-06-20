Нагорных о Глушенкове: «Условия «Зенита» значительно выше тех, что может предложить «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

— Был ли у «Локомотива» шанс сохранить Максима Глушенкова?

— Безусловно, шанс был, если бы Максим сам принял решение остаться. Когда активируется функция выкупа, последнее слово остается за футболистом. Условия, которые предложил «Зенит», значительно выше, чем те, что может предложить «Локомотив». Хотя «Локомотив» предложил Максиму существенно улучшить условия. В этом плане он выбрал «Зенит» для дальнейшей работы. Хочется пожелать ему успехов в новом клубе, продолжать дальше развиваться так же, как это было в «Локомотиве». Сегодня в «Локомотиве» созданы все условия для развития талантливых футболистов.

— Верно ли я понимаю, что «Локомотив» действительно давал новый контракт Глушенкову?

— Мне бы не хотелось вдаваться в детали. Клуб сработал, сделал все, что мог сделать в данных условиях.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» проводил переговоры с Глушенковым на предмет нового контракта, в котором предусматривалось повышение заработной платы и увеличение выкупной стоимости.

В четверг, 20 июня «Зенит» объявил о покупке 24-летнего Глушенкова у «Локомотива». Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с игроком по схеме «4+1».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.