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Сегодня, 16:14

Нагорных — о победе «Локомотива»: «Через труд идем вперед!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Пари НН» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Команда работает. Спасибо ребятам, тренерскому штабу! Нашим болельщикам, которые приехали в Нижний Новгород и поддержали команду! Через труд идем вперед. Формируется команда», — сказал Нагорных «СЭ».

После этого матча «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» с 19 очками — на 13-й строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Юрий Нагорных
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