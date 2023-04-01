Нагорных — о победе «Локомотива»: «Через труд идем вперед!»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Пари НН» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Команда работает. Спасибо ребятам, тренерскому штабу! Нашим болельщикам, которые приехали в Нижний Новгород и поддержали команду! Через труд идем вперед. Формируется команда», — сказал Нагорных «СЭ».

После этого матча «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» с 19 очками — на 13-й строчке.