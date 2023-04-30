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Сегодня, 22:08

Нагорных о Пиняеве: «Не хотим сейчас рисковать им, у него небольшой дискомфорт»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о состоянии нападающего Сергея Пиняева.

Футболист пропустил сегодняшнюю встречу 25-го тура РПЛ с «Химками» (5:1) из-за проблем со здоровьем.

— Всегда ставим перед «Локомотивом» цель быть в числе лидеров РПЛ, — начал Нагорных. — Конечно, хочу поздравить наших болельщиков с победой. Пожелать приходить на трибуны. Такие эмоции надо переживать на трибуне. При всем этом нам еще над многими компонентами надо работать.

— Как самочувствие у Сергея Пиняева?

— У Пиняева небольшой дискомфорт. Не хотим сейчас рисковать. Все решает тренерский штаб и медицинский.

— Есть понятие о продлении контрактов с какими-то игроками?

— Мы в прекрасных отношениях с игроками, агентами. Пока острой необходимости нет. Те вопросы которые для нас понятны, будут решены.

— Иван Игнатьев после матча с ЦСКА вышел к журналистам и сказал, что высока вероятность того, что он покинет команду, так как не получает игрового времени.

— У всех есть шанс и время, которое предоставляется. Сегодня поздравляю Ивана и всех болельщиков «Локомотива» с голом, который он забил. Очень хороший гол. Все в процессе.

— Как вы считаете, сегодняшний гол поможет Игнатьеву приобрести уверенность и получить больше игрового времени?

— Очень важная психология. Возможно, спортсмену не хватает такого момента, чтобы в себя поверить и, чтобы все поперло, как говорят. Поэтому все может быть. Впереди 5 туров.

— Как можете прокомментировать возможное возвращение в «Локомотив» Мухина? А также возможный уход из клуба Марадишвили и Куликова?

— Не буду эти моменты комментировать. До лета остался целый месяц.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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