Нагорных: «Наверное, спортивная вертикаль не должна состоять целиком из иностранных специалистов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о своем назначении на должность и о кадровых перестановках в клубе.

— Я не знал о своем назначении? Нужно работать и быть готовым, что иногда возникают новые задачи. Я был в отпуске, когда меня назначили? Нет, никто никого не извещал. Состоялось заседание, прошли выборы ровно в тот день, когда они прошли.

— Остался ли Плутник в совете директоров «Локомотива»?

— Нет, он покинул клуб. Прямо сейчас он не имеет отношения к команде.

— Будет ли спортивный директор у «Локомотива»?

— Мы обязательно вас проинформируем по структуре клуба и по структуре спортивной работе клуба, как только будут приняты решения. Мы хотим выстроить такую систему, которая позволила бы «Локомотиву» ежегодно до уровня конкурентоспособности поднимать определенное количество игроков ровно так, как оно и было в системе «Локомотива».

— Правильно понимаем, что нужно вернуться до того момента, пока не пришли немцы и все разрушили?

— Наверное, спортивная вертикаль не должна состоять целиком из иностранных специалистов. Потому что есть традиции, есть тренерские силы, на которые клуб всегда опирается и в будущем будет тоже опираться.