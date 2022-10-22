Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:46

Нагорных: «Наверное, спортивная вертикаль не должна состоять целиком из иностранных специалистов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о своем назначении на должность и о кадровых перестановках в клубе.

— Я не знал о своем назначении? Нужно работать и быть готовым, что иногда возникают новые задачи. Я был в отпуске, когда меня назначили? Нет, никто никого не извещал. Состоялось заседание, прошли выборы ровно в тот день, когда они прошли.

— Остался ли Плутник в совете директоров «Локомотива»?

— Нет, он покинул клуб. Прямо сейчас он не имеет отношения к команде.

— Будет ли спортивный директор у «Локомотива»?

— Мы обязательно вас проинформируем по структуре клуба и по структуре спортивной работе клуба, как только будут приняты решения. Мы хотим выстроить такую систему, которая позволила бы «Локомотиву» ежегодно до уровня конкурентоспособности поднимать определенное количество игроков ровно так, как оно и было в системе «Локомотива».

— Правильно понимаем, что нужно вернуться до того момента, пока не пришли немцы и все разрушили?

— Наверное, спортивная вертикаль не должна состоять целиком из иностранных специалистов. Потому что есть традиции, есть тренерские силы, на которые клуб всегда опирается и в будущем будет тоже опираться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева в прекрасном настроении. И близка к 500 тысячам рублей
Исторические рекорды и смерть в 38: как выглядела самая экстравагантная легкоатлетка мира
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Форвард «Локомотива» Керк уверен, что команда не вылетит из РПЛ

Нагорных: «Финансовой дыры в бюджете «Локомотива» нет»