Нагорных: «Наверное, спортивная вертикаль не должна состоять целиком из иностранных специалистов»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о своем назначении на должность и о кадровых перестановках в клубе.
— Я не знал о своем назначении? Нужно работать и быть готовым, что иногда возникают новые задачи. Я был в отпуске, когда меня назначили? Нет, никто никого не извещал. Состоялось заседание, прошли выборы ровно в тот день, когда они прошли.
— Остался ли Плутник в совете директоров «Локомотива»?
— Нет, он покинул клуб. Прямо сейчас он не имеет отношения к команде.
— Будет ли спортивный директор у «Локомотива»?
— Мы обязательно вас проинформируем по структуре клуба и по структуре спортивной работе клуба, как только будут приняты решения. Мы хотим выстроить такую систему, которая позволила бы «Локомотиву» ежегодно до уровня конкурентоспособности поднимать определенное количество игроков ровно так, как оно и было в системе «Локомотива».
— Правильно понимаем, что нужно вернуться до того момента, пока не пришли немцы и все разрушили?
— Наверное, спортивная вертикаль не должна состоять целиком из иностранных специалистов. Потому что есть традиции, есть тренерские силы, на которые клуб всегда опирается и в будущем будет тоже опираться.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования