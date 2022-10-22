Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:28

Нагорных: «Локомотив» ищет нового тренера. Как будет принято решение, мы его сразу объявим"

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о возможных кадровых перестановках в клубе.

— Что с новым тренером?

— Идет работа. Хочу поблагодарить нынешний тренерский штаб, людей, которые работают с командой. Но клуб ищет нового тренера. На сегодняшний день есть несколько специалистов.

— То есть не один, как писали?

— Не один.

— Информация про Галактионова соответствует действительности?

— Как только будет принято решение, то мы его сразу же объявим.

— Галактионову выслали контракт и он с ним согласился?

— Когда идут предварительные консультации, то такие формы существуют. Но я еще раз хочу сказать, что как только мы будем иметь окончательное решение, мы сразу же все объявим.

— Есть вариант, что останется Федоров?

— Сегодня коллеги работают в непростых условиях, работают с командой. Мы с вами видим, что команда старается, что не все сегодня получается в определенных вещах, но футболисты опытные, поигравшие. Хочу поддержать только нашу команду и тот тренерский штаб, который с командой работает.

— А спортивный директор?

— Посмотрим. Будет ли эта позиция? Надо в комплексе смотреть всю вертикаль подготовки спортсменов.

— Говорят, что Поляцкин, который был менеджером в «Чертаново», может перебраться в «Локомотив», это правда?

— Мы пока не рассматриваем эту кандидатуру.

— Могут ожидаться перемены в совете директоров?
— Совет директоров — это такая структура, которая не отлита из бронзы, это рабочий орган. Это нормально, что в совете директоров «Локомотива», как и в любом другом совете директоров, могут происходить изменения.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева в прекрасном настроении. И близка к 500 тысячам рублей
Исторические рекорды и смерть в 38: как выглядела самая экстравагантная легкоатлетка мира
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Нагорных: «На сегодняшний день нет переговоров о приглашении Семина в клуб»
Нагорных: «Дефицит бюджета? «Локомотив» имеет столько денег сколько имеет»
Лоськов заявил, что очень скучает по Томасу Цорну и Марвину Компперу
Степашин анонсировал приход в «Локомотив» специалистов из «Нижнего Новгорода»
Самедов — о неудачном проекте «Локомотива»: «Большинство новичков не соответствовали уровню амбиций клуба»
Ринат Билялетдинов: «Для «Локомотива нет лучшей кандидатуры, чем Семин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных оценил игру команды в матче с «Динамо»

Нагорных: «Дефицит бюджета? «Локомотив» имеет столько денег сколько имеет»