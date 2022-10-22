Нагорных: «Локомотив» ищет нового тренера. Как будет принято решение, мы его сразу объявим"

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о возможных кадровых перестановках в клубе.

— Что с новым тренером?

— Идет работа. Хочу поблагодарить нынешний тренерский штаб, людей, которые работают с командой. Но клуб ищет нового тренера. На сегодняшний день есть несколько специалистов.

— То есть не один, как писали?

— Не один.

— Информация про Галактионова соответствует действительности?

— Как только будет принято решение, то мы его сразу же объявим.

— Галактионову выслали контракт и он с ним согласился?

— Когда идут предварительные консультации, то такие формы существуют. Но я еще раз хочу сказать, что как только мы будем иметь окончательное решение, мы сразу же все объявим.

— Есть вариант, что останется Федоров?

— Сегодня коллеги работают в непростых условиях, работают с командой. Мы с вами видим, что команда старается, что не все сегодня получается в определенных вещах, но футболисты опытные, поигравшие. Хочу поддержать только нашу команду и тот тренерский штаб, который с командой работает.

— А спортивный директор?

— Посмотрим. Будет ли эта позиция? Надо в комплексе смотреть всю вертикаль подготовки спортсменов.

— Говорят, что Поляцкин, который был менеджером в «Чертаново», может перебраться в «Локомотив», это правда?

— Мы пока не рассматриваем эту кандидатуру.

— Могут ожидаться перемены в совете директоров?

— Совет директоров — это такая структура, которая не отлита из бронзы, это рабочий орган. Это нормально, что в совете директоров «Локомотива», как и в любом другом совете директоров, могут происходить изменения.