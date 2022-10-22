Нагорных: «Локомотив» ищет нового тренера. Как будет принято решение, мы его сразу объявим"

Сегодня, 22:28
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о возможных кадровых перестановках в клубе.
— Что с новым тренером?
— Идет работа. Хочу поблагодарить нынешний тренерский штаб, людей, которые работают с командой. Но клуб ищет нового тренера. На сегодняшний день есть несколько специалистов.
— То есть не один, как писали?
— Не один.
— Информация про Галактионова соответствует действительности?
— Как только будет принято решение, то мы его сразу же объявим.
— Галактионову выслали контракт и он с ним согласился?
— Когда идут предварительные консультации, то такие формы существуют. Но я еще раз хочу сказать, что как только мы будем иметь окончательное решение, мы сразу же все объявим.
— Есть вариант, что останется Федоров?
— Сегодня коллеги работают в непростых условиях, работают с командой. Мы с вами видим, что команда старается, что не все сегодня получается в определенных вещах, но футболисты опытные, поигравшие. Хочу поддержать только нашу команду и тот тренерский штаб, который с командой работает.
— А спортивный директор?
— Посмотрим. Будет ли эта позиция? Надо в комплексе смотреть всю вертикаль подготовки спортсменов.
— Говорят, что Поляцкин, который был менеджером в «Чертаново», может перебраться в «Локомотив», это правда?
— Мы пока не рассматриваем эту кандидатуру.
— Могут ожидаться перемены в совете директоров?
— Совет директоров — это такая структура, которая не отлита из бронзы, это рабочий орган. Это нормально, что в совете директоров «Локомотива», как и в любом другом совете директоров, могут происходить изменения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования