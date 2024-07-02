Нагорных о Глушенкове: «Локомотив» не смог перебить условия, которые предложил «Зенит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Максим Глушенков перешел из московской команды в «Зенит».

«Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта. Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем. Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение», — сказал Нагорных «СЭ».

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав с петербуржцами контракт по схеме «4+1».