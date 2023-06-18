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Сегодня, 14:16

Нагорных о возможном отъезде Пиняева в Европу: «Сергею еще нужно поиграть в России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о том, за какую цену клуб готов отпустить полузащитника Сергея Пиняева в случае предложения от одной из европейских команд.

«На сегодняшний день мы не обсуждаем эти вопросы с игроком. Какое-то время Сергею еще нужно поиграть в России, получить базовую подготовку. Это большой футболист с большим будущим. У нас позиция — когда приходит время и есть хорошее предложение, нужно отпускать футболистов. Нужно предусматривать это в вопросе клубной стратегии, чтобы подрастающие футболисты могли заменить. Это не так просто, но мы будем стараться.
Сергей — уникальный игрок. Мы рады, что он влился в коллектив, болельщики приходят на него. Он будет развиваться и совершенствоваться дальше, в том числе благодаря системе, которая сейчас создается в «Локомотиве». Рады, что он с нами!» — сказал Нагорных «СЭ» в рамках ПМЭФ, который в субботу завершился в Санкт-Петербурге.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. 18-летний россиянин забил 1 гол в 10 матчах за московскую команду.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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