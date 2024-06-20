Нагорных об уходе Глушенкова в «Зенит»: «Сожалею, что это произошло»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

— Насколько «Локомотив» потеряет в игре от ухода Глушенкова?

— Впереди месяц подготовки к новому сезону. Надеюсь, что мы сумеем произвести определенные перестроения, ввести игроков. У нас есть футболисты, которые потенциально способны играть на очень высоком уровне. Есть те, кто уже играет на высоком уровне. Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет. Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития. Мы обещаем игрокам и придерживаемся этого правила — клуб искусственно не препятствует переходу при получении улучшенных условий. Мы хотим, чтобы игроки развивались, строили свою карьеру. Конечно, предпочтительно, чтобы это было в «Локомотиве». Но если условия значительно лучше, чем мы можем предложить — мы ничего не можем поделать.

В четверг, 20 июня «Зенит» объявил о покупке 24-летнего Глушенкова у «Локомотива». Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с игроком по схеме «4+1».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.