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Сегодня, 12:03

Нагорных — о Педриньо: «Непростая ситуация. Будем заниматься его трудоустройством»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем бразильского полузащитника Педро Габриэла.

— Активно обсуждается история с Педриньо, в каком состоянии находятся отношения с ним?

— Наши специалисты будут работать с этой ситуацией. Это наш игрок. Конечно, мы будем заниматься его трудоустройством. Непростая ситуация. Наш спортивный блок занимается этим вопросом. Дайте нам немного времени.

30 апреля «Сан-Паулу» официально объявил о расторжении контракта с Педриньо. За бразильский клуб игрок выступал на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Локомотиву».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
Юрий Нагорных
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