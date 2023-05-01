Сегодня, 12:03
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем бразильского полузащитника Педро Габриэла.
— Активно обсуждается история с Педриньо, в каком состоянии находятся отношения с ним?
— Наши специалисты будут работать с этой ситуацией. Это наш игрок. Конечно, мы будем заниматься его трудоустройством. Непростая ситуация. Наш спортивный блок занимается этим вопросом. Дайте нам немного времени.
30 апреля «Сан-Паулу» официально объявил о расторжении контракта с Педриньо. За бразильский клуб игрок выступал на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Локомотиву».