Нагорных выступил за возвращение пива на стадионы: «Российским клубам нужна поддержка»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении пива на стадионы.

«Я думаю, что пиво должно вернуться на стадионы. Причем это не только возможность для болельщиков выпить этот янтарный напиток, но и для клубов в плане рекламы, спонсорства, потому что сегодня российским клубам нужна поддержка», — сказал Нагорных «СЭ».

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.