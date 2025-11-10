Нагорных: «Нужно возвращать пиво. В бокале на стадионе нет ничего страшного»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о стратегии развития РПЛ до 2030 года. «Надо работать над увеличением посещаемости, резервов много. Но при этом и Лига должна создавать условия, чтобы клубы развивались. Как и РФС, и [нужны] изменения в законодательстве. Нужно возвращать пиво на стадионы и рекламу. Болельщики должны иметь возможность выпить бокал пива на стадионе, в этом нет ничего страшного. Матчи чемпионата мира по футболу и хоккею, которые Россия проводила с громадным успехом, показывают: если все правильно организовано, никаких перегибов не происходит. Тем более сегодня, когда практически каждый болельщик на стадионе известен благодаря системе Fan ID», — сказал Нагорных «СЭ». Нагорных также назвал футбол народным движением. «Это улица с двухсторонним движением, где клубы и организаторы турниров должны работать вместе. Должна быть целая система мер. Посмотрите, какой интерес к футболу, сколько людей приходит на стадионы. Вся страна болеет. Я бы сказал: футбол — это народное движение, а не просто вид спорта», — добавил Нагорных.

Rawalex Пластиковые стаканы невозможно нормально держать в руке - они складываются. На стадионе люди не сидят, как в театре, они переживают, дёргаются, вскакивают и машут шарфами на радостях от забитого гола. А теперь представьте, как у вас над головой этот счастливый болельщик с верхнего ряда на радостях сдавил стакан и окатил вас пивасом с головы до ног. Нравится перспектива? А если окатил вашу подругу в дизайнерском шмотье? Или ребёнка, а на улице мороз? Дальнейшее развитие ситуации понимаете? И это будет каждый матч на каждом стадионе. Поражает слабоумие наших чиновников. Ладно "народ", стадо и должно быть тупым, но законотворцы должны хоть каким то разумом обладать. 11.11.2025

Rawalex когда криворукий сосед случайно окатит тебя из такого бокальчика подпрыгнув от радости забитого гола - тебе тоже не понравится. 11.11.2025

Мику В одной бутылке пива может и нет ничего страшного, но не на стадионе, где массовое скопление и все и так на нервах. А кто же считать то будет кто сколько принял? ИИ? 11.11.2025

Berkut-7 Если пиво не вредно по мнению НАгорных, ну тогда разрешите продажу пива в школьных столовых, оно же не вредно ....Дибилоиду Нагорномому наверно не обьясняли о вреде алкоголя для организма , и как раз нету БЕЗВРЕДНЫХ доз алкоголя, просто во вреям маленьких доз, организму проще восстаналивать тот вред , что он получил от стаканчика пива , но если этот стакнчик пива переходит в ежедневную стадию, а он очень часто переходит у людей , то идёт накопительный эффект вреда для организма. 10.11.2025

Berkut-7 В одном выкуренном косячке тоже нет ничего страшного уверены все кто курит траву , можно на стадионах и шмаль курить разрешить . 10.11.2025

CCEP Всем привет. Курение разрешено на стадионах "в специально отведённых местах". Считаю, пиво и крепкие напитки пусть трже будут, в специально отведённых местах. Ну и Fan Id нужно дорабатывать, чтобы любой человек мог разово его получить например по иностранному паспорту с визой. Или по пенсионному удостоверению. Без обязательного применения смартфона. Пришёл в кассу, предъявил удостоверение личности, получил (временный) Fan Id, купил билет. У моей мамы-пенсионерки нет Fan Id, нет смартфона, и она теперь не сможет посетить матч РПЛ. 10.11.2025

Ilya Gudman Вот так один раз один недоразвитый чиновник придумает глупость изобретая в своей башке новый велосипед и потом 20 лет эту тупость исправляют , ещё лет через пять додумаются и вернут )) То же самое с фан айди будет но мы уже до этого наверное не доживем , вот уроды 10.11.2025

Dmitriy Nekrasov Очереди на стадион длинные. То там, то здесь, из очереди выкатываются пустые бутылки белой. Кто-то заходит с бутылками от кока-кола 50/50. 10.11.2025

hant64 В бокале пива, может быть, и ничего страшного. Но где же ты видел болельщиков, употребляющих пиво по одному бокалу?:grin::grin: 10.11.2025

Gordon Начал хорошо. По всему миру пиво продают - и никаких проблем. А закончил за упокой. Аусвайс тут ни при чём совершенно. 10.11.2025

shpasic естественно, продавать пиво будут только при предъявлении FanID, чтобы подсчитать, кто сколько пива выпил. 10.11.2025

Millwall82 бред, уже 20 лет об этом говорят, не отменят, а для господ есть вип-ложи с коньяком, хорошим вискарем и не сцаниной вроде бад, а хорошим крафтом) 10.11.2025

Dmitriy Nekrasov Уже писал и пишу снова: люди перед матчем часто употребляют, особенно после перехода на осень-весна. И пьют не пиво. Хотите, чтобы пивом "шлифовали" на стадионе? 10.11.2025

hovawart645 Не, если с умом. Точек тогда больше надо, или автоматы - вот очереди у нас большие. Из банок вручную наливают в пластиковые стаканы. Это долго. А так бокальчик перед первым, в перерыве в туалет и за вторым - нормальный план-график!))) 10.11.2025

Soliton Оренбург Этого и не понимают муд**ки - истеричные противники ФанИД (противникик без аргументов кстати) - пасопорт болельщика это и есть гарантия возвращения певка. Оно будет только с ним. Без паспорта пиво невернётся на стадик НИ-КОГ-ДА 10.11.2025

Soliton Оренбург Заботится о наших почках - не задача РПЛ. И даже РФС)) Наше здоровье - наше дело))) 10.11.2025

