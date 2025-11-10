Видео
10 ноября, 11:30

Нагорных: «Нужно возвращать пиво. В бокале на стадионе нет ничего страшного»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о стратегии развития РПЛ до 2030 года.

«Надо работать над увеличением посещаемости, резервов много. Но при этом и Лига должна создавать условия, чтобы клубы развивались. Как и РФС, и [нужны] изменения в законодательстве. Нужно возвращать пиво на стадионы и рекламу. Болельщики должны иметь возможность выпить бокал пива на стадионе, в этом нет ничего страшного. Матчи чемпионата мира по футболу и хоккею, которые Россия проводила с громадным успехом, показывают: если все правильно организовано, никаких перегибов не происходит. Тем более сегодня, когда практически каждый болельщик на стадионе известен благодаря системе Fan ID», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также назвал футбол народным движением.

«Это улица с двухсторонним движением, где клубы и организаторы турниров должны работать вместе. Должна быть целая система мер. Посмотрите, какой интерес к футболу, сколько людей приходит на стадионы. Вся страна болеет. Я бы сказал: футбол — это народное движение, а не просто вид спорта», — добавил Нагорных.

41

  • Rawalex

    Пластиковые стаканы невозможно нормально держать в руке - они складываются. На стадионе люди не сидят, как в театре, они переживают, дёргаются, вскакивают и машут шарфами на радостях от забитого гола. А теперь представьте, как у вас над головой этот счастливый болельщик с верхнего ряда на радостях сдавил стакан и окатил вас пивасом с головы до ног. Нравится перспектива? А если окатил вашу подругу в дизайнерском шмотье? Или ребёнка, а на улице мороз? Дальнейшее развитие ситуации понимаете? И это будет каждый матч на каждом стадионе. Поражает слабоумие наших чиновников. Ладно "народ", стадо и должно быть тупым, но законотворцы должны хоть каким то разумом обладать.

    11.11.2025

  • Rawalex

    когда криворукий сосед случайно окатит тебя из такого бокальчика подпрыгнув от радости забитого гола - тебе тоже не понравится.

    11.11.2025

  • Мику

    В одной бутылке пива может и нет ничего страшного, но не на стадионе, где массовое скопление и все и так на нервах. А кто же считать то будет кто сколько принял? ИИ?

    11.11.2025

  • Petr Bitkin

    Было уже.

    10.11.2025

  • Lens1

    А что пиво больше негде пить ?

    10.11.2025

  • Dreamlike

    Одно но, наши блюстители порядка боятся пластиковых стаканчиков

    10.11.2025

  • CCEP

    На стадионе нет. Она полстакана пива может выпить после ванной или после уборки. Она 1 раз была на стадионе, реконструированном к ЧМ-18, ещё до введения Fan Id, теперь уже не сможет, видимо.

    10.11.2025

  • mikeV

    Так вот зачем вводили FanID! Это инициатива пивных маркетологов!

    10.11.2025

  • mikeV

    А пиво она будет?

    10.11.2025

  • Berkut-7

    Не считая того пива, что перед матчем употребляется .

    10.11.2025

  • Berkut-7

    Если пиво не вредно по мнению НАгорных, ну тогда разрешите продажу пива в школьных столовых, оно же не вредно ....Дибилоиду Нагорномому наверно не обьясняли о вреде алкоголя для организма , и как раз нету БЕЗВРЕДНЫХ доз алкоголя, просто во вреям маленьких доз, организму проще восстаналивать тот вред , что он получил от стаканчика пива , но если этот стакнчик пива переходит в ежедневную стадию, а он очень часто переходит у людей , то идёт накопительный эффект вреда для организма.

    10.11.2025

  • Berkut-7

    В одном выкуренном косячке тоже нет ничего страшного уверены все кто курит траву , можно на стадионах и шмаль курить разрешить .

    10.11.2025

  • FA1

    Верните лучше водку, нелюди. Вот тогда все судьи будут знать кто они на самом деле

    10.11.2025

  • CCEP

    Всем привет. Курение разрешено на стадионах "в специально отведённых местах". Считаю, пиво и крепкие напитки пусть трже будут, в специально отведённых местах. Ну и Fan Id нужно дорабатывать, чтобы любой человек мог разово его получить например по иностранному паспорту с визой. Или по пенсионному удостоверению. Без обязательного применения смартфона. Пришёл в кассу, предъявил удостоверение личности, получил (временный) Fan Id, купил билет. У моей мамы-пенсионерки нет Fan Id, нет смартфона, и она теперь не сможет посетить матч РПЛ.

    10.11.2025

  • Ilya Gudman

    Вот так один раз один недоразвитый чиновник придумает глупость изобретая в своей башке новый велосипед и потом 20 лет эту тупость исправляют , ещё лет через пять додумаются и вернут )) То же самое с фан айди будет но мы уже до этого наверное не доживем , вот уроды

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Очереди на стадион длинные. То там, то здесь, из очереди выкатываются пустые бутылки белой. Кто-то заходит с бутылками от кока-кола 50/50.

    10.11.2025

  • zg

    :rofl::rofl::rofl::thumbsup:

    10.11.2025

  • hovawart645

    Смена поколений!) Запрячь молодого - это закон эволюции)))

    10.11.2025

  • zg

    Я догадывался!)Вообще красота!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Ты не понял главного - за рулём-то зять, поэтому я могу и пивка!)))

    10.11.2025

  • hant64

    В бокале пива, может быть, и ничего страшного. Но где же ты видел болельщиков, употребляющих пиво по одному бокалу?:grin::grin:

    10.11.2025

  • Gordon

    Начал хорошо. По всему миру пиво продают - и никаких проблем. А закончил за упокой. Аусвайс тут ни при чём совершенно.

    10.11.2025

  • shpasic

    естественно, продавать пиво будут только при предъявлении FanID, чтобы подсчитать, кто сколько пива выпил.

    10.11.2025

  • Millwall82

    бред, уже 20 лет об этом говорят, не отменят, а для господ есть вип-ложи с коньяком, хорошим вискарем и не сцаниной вроде бад, а хорошим крафтом)

    10.11.2025

  • No Name 4

    А почему Нагорных не сидит в тюрьме вместе с Мутко и Желановой после допинга Сочи-2014? Мы ничего не забудем и ты точно свое отсидишь!

    10.11.2025

  • sergey stepanov

    Зачем, если в ресторане можешь на грудь принять. правда дороже, чем снаружи!

    10.11.2025

  • zg

    Молодцы!Да и в компании всегда веселее!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Мне из Подмосковья ешё дальше. Часа 2. Но ездим-же) Когда не соревнования у детей и не работа - всегда стараемся. Благо, у меня зять КЗ тоже с детства, с 2000-х.

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Уже писал и пишу снова: люди перед матчем часто употребляют, особенно после перехода на осень-весна. И пьют не пиво. Хотите, чтобы пивом "шлифовали" на стадионе?

    10.11.2025

  • zg

    Эх...Мне до вашего храма 30 мин,а до нашего 1.5 часа,было б наоборот,почаще бы ходил!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Я, когда есть возможность, лучше на матч живьём. В наш намоленный храм!

    10.11.2025

  • zg

    Вот как раз дома,перед телеком,я им и насыщаюсь!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Ну так пиво же - это культурно, витамины группы В!)

    10.11.2025

  • zg

    )))))Не,я в 90ые,начало 2000ых попил,хватит,сейчас на стадионе мне это уже нафиг не сдалось!200гр до из фляжечки и норм!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Не, если с умом. Точек тогда больше надо, или автоматы - вот очереди у нас большие. Из банок вручную наливают в пластиковые стаканы. Это долго. А так бокальчик перед первым, в перерыве в туалет и за вторым - нормальный план-график!)))

    10.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Этого и не понимают муд**ки - истеричные противники ФанИД (противникик без аргументов кстати) - пасопорт болельщика это и есть гарантия возвращения певка. Оно будет только с ним. Без паспорта пиво невернётся на стадик НИ-КОГ-ДА

    10.11.2025

  • zg

    Логично!)

    10.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Заботится о наших почках - не задача РПЛ. И даже РФС)) Наше здоровье - наше дело)))

    10.11.2025

  • zg

    )))))))))))Ну какое то время пиво все равно украдет у "боления"!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Не будут! У нас нормальные туалеты, их много - Черкизово выдержит наплыв!)

    10.11.2025

  • zg

    Есть!Люди будут в туалетах торчать,а не команду поддерживать!:grin:

    10.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
    Юрий Нагорных
