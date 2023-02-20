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Сегодня, 08:15

Председатель совета директоров «Локомотива» назвал бюджет клуба

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболисты «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал бюджет клуба.

— Можете огласить размер бюджета?

— 5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.

— Неплохой бюджет.

— Неплохой, безусловно. Он позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой, но в первой шестерке нашей лиги.

Ранее Нагорных объяснил, почему Владимир Леонченко остался на посту генерального директора клуба.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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