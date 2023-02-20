Председатель совета директоров «Локомотива» назвал бюджет клуба

Сегодня, 08:15
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал бюджет клуба.
— Можете огласить размер бюджета?
— 5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.
— Неплохой бюджет.
— Неплохой, безусловно. Он позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой, но в первой шестерке нашей лиги.
Ранее Нагорных объяснил, почему Владимир Леонченко остался на посту генерального директора клуба.