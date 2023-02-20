Председатель совета директоров «Локомотива» оценил период работы Рангника

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил период работы Ральфа Рангника в московском клубе.

— Как вы смотрели на то, что происходило с «Локомотивом» до момента, как вы пришли?

— Наверное, все, кто болеет и переживает за «Локомотив», с неудовлетворением наблюдали за состоянием команды. Я очень надеюсь, что эта черная полоса останется в прошлом. Сегодня и главный тренер, и тренерский штаб, и спортивный блок клуба, и футболисты делают все, чтобы выбраться из этой ситуации. Конечно, уже избитая фраза, и футболисты, и руководители не раз ее повторяли: 14-е место — это не место для «Локомотива».

— Расставание с прошлой командой менеджеров прошло безболезненно? Как происходил процесс? Вы, грубо говоря, пришли, ударили кулаком по столу и сказали всем немцам: «Вон!»?

— Решение закончить совместную работу было доведено до специалистов генеральным директором клуба, практически параллельно с этим произошли изменения и в совете директоров. Наверное, всем уже было объективно понятно, что у прошлой команды не получилось, хотя поначалу многие специалисты и болельщики с энтузиазмом относились к изменениям. Мы же видели «Лейпциг» в Лиге чемпионов, что команда атлетичная, способна 90 минут поддерживать высокий темп и даже взвинчивать его на последних минутах. Сама по себе модель казалась прогрессивной, такой, по которой живут многие современные клубы. Может, переход Рангника в английский чемпионат сказался, и что-то пошло не так. По факту приходится констатировать, что проект получился неудачным.

— Кстати, вы с Рангником общались? С кем вообще говорили из той команды?

— Нет, с Рангником я не разговаривал. В тот период не входил в руководящий орган клуба.

Ральф Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года, после чего стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сейчас немец возглавляет сборную Австрии.