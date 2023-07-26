Председатель совета директоров «Локомотива» планирует встретиться с Семиным

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил «СЭ» на вопрос о консультациях с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

«Лично с Юрием Семиным пока не встречались. Он уезжал, сейчас вернулся. Время бежит так быстро, уже июль, идет чемпионат. Но летом мы встретимся. Мы найдем тему для разговора», — сказал Нагорных «СЭ».

Семин занимал должность главного тренера «Локомотива» с 1992 по 2005 год, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020-й. Вместе с московским клубом он три раза выиграл чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России и три раза — Суперкубка страны.