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Сегодня, 10:15

Председатель совета директоров «Локомотива» — о будущем стадиона: «Наш дом — в Черкизово»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
«РЖД Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о планах по реконструкции стадиона «РЖД Арена».

— По поводу стадиона «Локомотива». Было много разговоров и даже конкретных планов то о реконструкции, то о сносе и переезде в «Лужники». Ваша позиция?

— Наш дом — в Черкизово. Мы по мере возможностей будем делать стадион более современным, что-то ремонтировать, создавать более уютные условия для болельщиков. У нас одно из лучших полей в РПЛ. Стадион спроектирован так, что практически с любой точки можно прекрасно смотреть футбол. Хотим, чтобы Черкизово оставалось домом «Локомотива» и точкой притяжения наших болельщиков.

Ранее Нагорных заявил, что «Локомотив» может подписать еще одного футболиста до закрытия трансферного окна.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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