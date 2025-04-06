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6 апреля, 10:25

Нагорных считает, что «Локомотив» упустил победу над «Зенитом»

Руслан Минаев
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о матче с «Зенитом» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

«Команда расстроилась, что не смогла довести этот матч до победы, — цитирует Нагорных ТАСС. — Как говорили отдельные специалисты до игры, наверное, ничья до матча казалась положительным результатом. Но по ходу игры все-таки именно победу упустили. Но команда смогла собраться, сыграла дисциплинированно. Обидно, конечно, что мы знаем, как играет Глушенков, эпизод упустили. Не зря, наверное, это один из лучших футболистов страны».

«Локомотив» набрал 41 очко и по дополнительным показателям обошел ЦСКА (41), поднявшись на пятую строчку в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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