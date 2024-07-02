Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Нагорных об уходе Миранчука: «Клуб делал несколько предложений, улучшал условия — не нашли взаимопонимания со стороной игрока»

Артем Бухаев
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался об уходе полузащитника Антона Миранчука из команды.

«Для достижения договоренностей должно быть взаимопонимание сторон. Мы решили, что все переговоры проведем после завершения сезона — так и произошло. «Локомотив» предложил конкурентный по стоимости контракт. После обдумывания стороной Антона это предложение не было принято. Работа продолжалась, клуб делал несколько предложений: улучшали условия, повышали сумму контракта. По мнению клуба, мы вышли на рыночный уровень — последующие предложения были бы выше рынка. Однако со стороной игрока мы не нашли взаимопонимания», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Антон Миранчук. «Мы не источник для обогащения непонятно за что». Нагорных объяснил уход Миранчука из «Локомотива»

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
3
Обсудить
Читайте также
Футболист сборной Бельгии Витсель и модель воспитывают троих детей
Де Брюйне резко ответил журналисту после вылета Бельгии с Евро-2024
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Нагорных о критике в адрес «Локомотива»: «Мы не источник для обогащения непонятно за что»
Нагорных заявил, что задачи «Локомотива» на сезон будут скорректированы в связи с уходом Глушенкова
Шунин — об уходе из «Динамо»: «Я мечтал еще поиграть»
Нагорных: «Локомотив» предлагает сотрудничество Гильерме в другом качестве после завершения карьеры»
Нагорных заявил, что «Локомотив» ведет работу по поиску новых игроков: «Усиление будет»
Нагорных о Глушенкове: «Локомотив» не смог перебить условия, которые предложил «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Гендир «Динамо» Пивоваров: «Мы пытаемся привлечь в футбол новую аудиторию, сделать его более ярким»

В «Динамо» Махачкала поддержали инициативу об изменениях механизма отмены и переноса матчей