Нагорных: «На сегодняшний день нет переговоров о приглашении Семина в клуб»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, рассматривает ли клуб вариант с приглашением Юрия Семина.
— Рассматриваете приглашение Семина?
— Я уважаю Юрия Павловича. На сегодняшний день нет переговоров о его приглашении в клуб.
— Почему?
— Встречусь с Семиным. Будем обсуждать некоторые вопросы. Но не вопрос о приглашении в клуб в качестве главного тренера, — сказал Нагорных.
8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».
Железнодорожники после 14 туров занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования