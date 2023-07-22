Нагорных: «На сегодняшний день по Пиняеву нет предложений. Он уникальный футболист»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал, что в стартовом составе команды на матч первого тура РПЛ с «Рубином» (2:2) вышел один иностранец.

— В основном составе вышел один иностранец. Это ваша идеология?

— Это хорошо. Я на наших первых встречах говорил, чтобы у нас играли лучшие российские футболисты, чтобы мы их развивали, продвигали. Мы стараемся это делать.

— Нет опасения, что придет «Зенит» и захочет заменить ушедшего Малкома русским игроком «Локомотива»? Как отреагируете, если «Зенит» придет и за огромные деньги купит Пиняева?

— У нас предложение от «Зенита»? От иностранных клубов? На сегодняшний день — нет. В то же время по сегодняшнему матчу, который пусть и сложился для команды не самым лучшим образом, мы увидели, насколько это уникальный футболист.