Нагорных: «Геркуса знаю давно, поговорили о ситуации в российском клубном футболе»

Нагорных высказался о возможной смене генерального директора в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о возможной смене генерального директора в московском клубе.

— Публиковалась информация, что вы встречались с Ильей Геркусом на днях.

— Давно знаю Илью Леонидовича, поговорили о ситуации в российском клубом футболе. Он работал в «Локомотиве», как вы помните, генеральным директором. Такие встречи могут происходить.

— Вы не обсуждали с ним возможное назначение на пост генерального директора?

— У нас есть генеральный директор. На сегодняшний день Владимир Леонченко наш генеральный директор.

Леонченко занимает пост гендиректора «Локомотива» с конца декабря 2020 года, сменив Василия Кикнадзе. На данный момент московский клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ.