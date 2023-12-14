Председатель совдира «Пари НН» об интересе «Нанта» к Севикяну: «С нами связались и спросили условия»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию об интересе французского «Нанта» к полузащитнику нижегородцев Эдгару Севикяну.

— Главный актив «Пари НН» сейчас, наверное, Эдгар Севикян. Была информация, что в нем заинтересован «Нант». Это так?

— Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок «Пари НН».

— Был ли запрос от «Нанта» о сумме возможного трансфера?

— Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

— Интерес «Краснодара» и ЦСКА тоже присутствует?

— Пока ничего нет. Понятно, что Эдгар интересен и за ним придут зимой. И я, и клуб это понимаем.

— Для вас стало неожиданностью, когда он сказал, что хочет выступать за Армению?

— Нет. Мы обсуждали это. Игрок сам выбирает, за кого играть. Это его право. Очень рады, что он вызывается и приносит пользу сборной Армении. Это явно его очень вдохновило. Если игрок счастлив, то и клуб счастлив.

В сезоне-2023/24 22-летний Севикян провел в составе «Пари НН» 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость армянина в 1,8 миллиона евро.