Каманцев объяснил критику Карасева со стороны «Динамо»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о критике работы арбитра Сергея Карасева со стороны «Динамо».

«Слушайте, так всегда бывает. Серия неудачных игр от конкретного судьи против конкретного клуба — начинают его критиковать. Это не первый и не последний раз было и будет. Поэтому такое стечение обстоятельств. Я, думаю, что через какое-то время, я, надеюсь, очень нескоро, Дмитрий Гафин (глава совета директоров «Динамо», — прим. «СЭ») будет ругать другого судью, потому что кто-то другой допустит ошибку. Такова жизнь. Поэтому я не склонен здесь видеть чего-то такое. Две яркие личности — Карасев и Гафин. Поэтому для вас это важно», — сказал Каманцев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что в судейском корпусе признали постоянные ошибки арбитра Сергея Карасева, от которых страдает «Динамо».