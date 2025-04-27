Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:10

Каманцев объяснил критику Карасева со стороны «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о критике работы арбитра Сергея Карасева со стороны «Динамо».

«Слушайте, так всегда бывает. Серия неудачных игр от конкретного судьи против конкретного клуба — начинают его критиковать. Это не первый и не последний раз было и будет. Поэтому такое стечение обстоятельств. Я, думаю, что через какое-то время, я, надеюсь, очень нескоро, Дмитрий Гафин (глава совета директоров «Динамо», — прим. «СЭ») будет ругать другого судью, потому что кто-то другой допустит ошибку. Такова жизнь. Поэтому я не склонен здесь видеть чего-то такое. Две яркие личности — Карасев и Гафин. Поэтому для вас это важно», — сказал Каманцев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что в судейском корпусе признали постоянные ошибки арбитра Сергея Карасева, от которых страдает «Динамо».

1
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Во Франции сообщили о признании России владельцем церкви и кладбища в Ницце
ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Тарасов: «Локомотиву» не хватает Семина, меня и всего чемпионского состава»
Каррера: «Спартаку» будет сложно стать чемпионом в этом сезоне»
Каманцев прокомментировал работу Карасева на матче «Ростов» — «Локомотив»
После такого пенальти болельщикам «Спартака» не стоит сетовать на судейство. ЦСКА лучше подготовился зимой
«Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Камоцци считает менеджмент причиной неудач «Спартака»: «Слишком много петухов в курятнике»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя