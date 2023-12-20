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Сегодня, 15:05

Каманцев: «Какая разница, где наши клубы будут не допускаться до соревнований: в Азии или Европе?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение исполкома РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Прошла информация, что на заседании исполкома все члены отказались от идеи перехода в Азию. Так ли это?

— Вопрос таким образом не рассматривался. Рассматривался вопрос о подаче заявления, и решили, что в данный момент недостаточно аргументов, чтобы это сделать именно сейчас, и что это не имеет рисков и не несет плюсов. Соответственно, поскольку ситуация не является однозначной, решение не было принято. Очевидность вопроса о переходе в АФК под вопросом для всех членов исполкома.

— Правильно ли я понимаю, что это из-за отсутствия гарантий от ФИФА?

— Это целый комплекс вопросов. Самый главный из них — нет четкой гарантии, что переход гарантирует участие в соревнованиях.

— А какова ваша позиция?

— Смысла пока не вижу. Может, что-то изменится. Какая разница, где наши клубы будут не допускаться до соревнований: в Азии или Европе? Надо не забывать, что бан ФИФА все еще действует в отношении всех соревнований. Это сложнопрогнозируемая ситуация — что мы приобретем и что потеряем.

Заседание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, состоялось в среду, 20 декабря. Как сообщал «СЭ», все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА, связанных с участием в международных соревнованиях, не имеет смысла.

Футбол
РФС
Павел Каманцев
УЕФА
ФИФА
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