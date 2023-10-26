Судейство
26 октября, 15:05
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев оценил работу арбитров в 12-м туре РПЛ.
«Прошедший тур получился не очень хорошим по количеству ключевых ошибок. Что расстроило, так это то, что ошибки допускались в простых моментах и ВАР не помогал. У нас арбитры всегда довольно сложно выходят после матчей сборных. Требуется дополнительная подготовка. До этого мы проводили сборы. Судьи допускали ошибки, но ВАР помогал и скандалов не было.
В данной ситуации арбитры ВАР подвели и себя, и нас. Поэтому получилось громко. После паузы в ноябре планируем сбор, чтобы подготовить судей после простоя, чтобы они подошли к матчу подготовленными. Думаю, что повторение такого тура просто невозможно и больше не будет», — сказал Каманцев.
24 октября Каманцев заявил, что в ближайшее время на матчах РПЛ смогут работать судейские бригады из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.