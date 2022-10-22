Нагорных: «Дефицит бюджета? «Локомотив» имеет столько денег сколько имеет»

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных ответил на вопрос о бюджете клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о дефиците бюджета клуба.

— Вы — один из тех, кто утверждали прошлую стратегию?

— Я не входил в совет директоров «Локомотива». Очень многие положения этой стратегии правильные.

— Вы хотите продолжать ее реализовывать?

— Я не хочу сейчас говорить о Лиге чемпионов, потому что мы не участвуем в еврокубках. Сейчас нужно опуститься на землю и восстановить систему. Нужно поработать.

— По финансовой деятельности клуба есть вопросы? Будет аудит?

— На сегодняшней день данная задача не стоит. Мы на совете директоров при утверждении бюджета обязательно смотрим на финансовые расходы РЖД, которые идут на футбольный клуб.

— Говорят, что очень много денег было потрачено и есть большой дефицит бюджета.

— Нужно жить по средствам. Клуб имеет столько денег сколько имеет.