Нагорных: «Дефицит бюджета? «Локомотив» имеет столько денег сколько имеет»

Сегодня, 22:29
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о дефиците бюджета клуба.
— Вы — один из тех, кто утверждали прошлую стратегию?
— Я не входил в совет директоров «Локомотива». Очень многие положения этой стратегии правильные.
— Вы хотите продолжать ее реализовывать?
— Я не хочу сейчас говорить о Лиге чемпионов, потому что мы не участвуем в еврокубках. Сейчас нужно опуститься на землю и восстановить систему. Нужно поработать.
— По финансовой деятельности клуба есть вопросы? Будет аудит?
— На сегодняшней день данная задача не стоит. Мы на совете директоров при утверждении бюджета обязательно смотрим на финансовые расходы РЖД, которые идут на футбольный клуб.
— Говорят, что очень много денег было потрачено и есть большой дефицит бюджета.
— Нужно жить по средствам. Клуб имеет столько денег сколько имеет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования