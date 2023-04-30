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Представитель Акосты: «У Диего не столько игрового времени, как хотелось бы, но он не расстраивается»

Алина Савинова
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Георгий Цховребов, представитель нападающего «Оренбурга» Диего Акосты, высказался об игровом времени футболиста.

«Действительно, у Диего не столько игрового времени, как хотелось бы, но это вполне объяснимо, учитывая высокий уровень конкуренции и уровень команды. Однако Диего не расстраивается, продолжает трудиться и доказывать. Однако любые действия по дальнейшему развитию карьеры будут предприниматься по окончании контракта», — приводит «РБ Спорт» слова Цховребова.

В текущем сезоне 20-летний парагвайский форвард сыграл только четыре минуты в матчах РПЛ. Еще по четыре матча он провел в Кубке России и за вторую команду «Оренбурга». Соглашение Акосты с оренбургским клубом рассчитано до конца этого сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-akosty-u-diego-ne-stol-ko-igrovogo-vremeni-kak-hotelos-by/
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