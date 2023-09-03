Представитель Дзюбы Гольдман: «Не считаю в принципе, что он кому-то что-то должен»

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман оценил гол нападающего «Локомотива» в матче 7-го тура РПЛ против «Балтики» (3:2).

— Отличный гол Дзюбы, очень рад за него, — сказал Гольдман.

— Как вы считаете, после такого матча Дзюба должен пообщаться?

— Не считаю в принципе, что он кому-то что-то должен.

— Как он теперь относится к общению?

— Мы не обсуждали. Спросите у него.

— Сегодня попробуем.

— Без вопросов про Шалимова, надеюсь.