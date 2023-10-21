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Сегодня, 21:25

Представитель Дзюбы считает, что арбитр был обязан показывать красную Фернандесу: «Куда смотрел ВАР»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Представитель форварда «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал «СЭ» эпизод с падением игрока у штрафной площади «Динамо» после столкновения с защитником Роберто Фернандесом в матче 12-го тура РПЛ.

Ранее Дзюба в своих соцсетях опубликовал скриншоты эпизода и написал: «Не фол?»

«В моем понимании это чистейшая красная карточка. Ладно, арбитр находился, может быть, на расстоянии, не видел момента. Но куда смотрел ВАР, почему так быстро закончилась проверка? Мне кажется, всем очевидно, что там было нарушение, в моем понимании футбола, претендующее на красную карточку, как фол последней надежды. 

Пенальти там не было, но назначать штрафной и показывать красную карточку судья, по моему мнению, обязан был. Это повлияло бы на дальнейший исход игры. Очень странно, что у нас одинаковые моменты трактуются по-разному. Можно вспомнить момент в матче «Пари НН» с «Зенитом», когда Александрова удалили примерно за такую же историю, даже, наверное, при меньшей степени нарушения. Здесь почему-то и судья, и ВАР приняли весьма странное решение», — сказал Гольдман «СЭ».

«Локомотив» набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке.

 
Роберто Фернандес (слева) и&nbsp;Артем Дзюба. «Локомотив» — «Динамо»: в матче «Зенита» судья Иванов поступил иначе. А сегодня ошибочно не удалил Фернандеса

 

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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