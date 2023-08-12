Сегодня, 18:30
Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» высказался об инциденте с участием футболиста и журналистом «РБ Спорт» после матча четвертого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
После игры Дзюба нагрубил журналисту, заявив: ««Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».
— Возможно ли услышать от вас реакцию на инцидент с Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт»? Ситуация все-таки не особо приятная.
— Не особо приятная для кого? Для вас?
— Для репутации футболиста.
— С репутацией футболиста все нормально. Комментировать не готов.
Дзюба не принимал участия в матче 4-го тура РПЛ с самарскими клубом из-за повреждения. У «Локомотива» на счету 5 очков и шестая строчка в турнирной таблице РПЛ.