Представитель Дзюбы: «Артем заслуженно номинирован на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, Леонид Гольдман, в разговоре с «СЭ» высказался о номинировании своего клиента на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре.

«Голосование покажет, кто был лучшим игроком РПЛ в сентябре. Попадание Дзюбы в этот список — заслужено и приятно, но там есть много ребят, которые хорошо проявили себя. Глобально — это не какая-то цель, мне кажется, что лучший результат работы — это помощь команде, а не какие-то там награды и прочее. Если получится победить в голосовании, то будет здорово, если нет — то Артем не расстроится, ведь главным итогом сентября стало возвращение Артема в РПЛ. Дальше — больше, он не будет останавливаться на достигнутом. Надеюсь, октябрь пройдет не менее результативно, а потом и ноябрь, декабрь и остаток чемпионата. Награды — это приятный бонус, но не главная цель», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба номинирован на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре, нападающий в первый месяц осени провел за тольяттинский «Акрон» в чемпионате России 3 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.

В список номинантов также попали: полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, защитник «Локомотива» Илья Самошников и полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

(Даниил Нахлесткин)