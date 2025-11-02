Представитель Баринова заявил об отсутствии напряженности в переговорах по новому контракту с «Локомотивом»

2 ноября, 15:15
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» ход переговоров по новому контракту с хавбеком железнодорожников.
«Никакого напряжения нет. Мы в контакте с руководством клуба, общаемся и движемся на встречу друг другу. Любое продление — это не быстрая история», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.
Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Никакой напряжённости нет. Поэтому переговоры и идут туеву хучу времени.
