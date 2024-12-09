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Кузьмичев — о матче «Краснодар» — «Локо»: «Судьи справедливо отменили гол Кордобы и пенальти в ворота гостей»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о гостевом матче с «Краснодаром» (0:0) в 18-м туре РПЛ.

— Получили ли удовольствие от такой игры?

— Скажем так, второй тайм был повеселее. Особенно вторая его половина, когда «Краснодар» оказывал серьезное давление на ворота Митрюшкина. Правда, и у гостей был момент.

— Не считаете, что в концовке москвичи «отскочили»?

— «Краснодар» пытался действовать с позиции силы, по-хозяйски, играл первым номером, создавал моменты в обоих таймах. Кордоба хоть и не забил, но постоянно нагнетал, держал защитников в напряжении. Колумбиец выиграл много единоборств.

— Судьи отменили гол Кордобы, а затем и пенальти в ворота «Локо». Вам оба решения понятны?

— В принципе, да. Справедливо. Все-таки судья в поле пропустил фол Черникова на Воробьеве. После чего пошла атака хозяев, приведшая к попаданию мяча в руку.

— А гол Кордобы?

— Судья посчитал, что Олусегун, находившийся в офсайде, участвовал в эпизоде, мешал вратарю. Тут я тоже понял решение арбитров.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Зенит» видит в Батракове замену Венделу или Клаудиньо? «Локо» Алексея не продаст»

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Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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