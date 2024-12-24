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Сегодня, 12:15

Представитель Батракова: «Вероятность, что продлим контракт с «Локо», очень высокая»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» дал понять, что хавбек, скорее всего, продлит контракт с московским клубом.

— Сколько процентов сейчас дадите на то, что Батраков зимой продлит контракт с «Локомотивом»?

— Точные проценты не назову. Но вероятность того, что мы договоримся о новом контракте с «Локо», очень высокая. Есть взаимная заинтересованность сторон в таком развитии событий.

— А когда наступит конкретика?

— Сложно сказать. Не все зависит от нас. Я-то готов хоть каждый день встречаться и обсуждать, проговаривать нюансы. Мы все-таки отталкиваемся от свободного времени менеджмента «Локомотива». А что касается тех вопросов, которые не требуют встреч, мы их обсуждаем по телефону и находим взаимопонимание.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Вероятность, что Леша останется в «Локо», очень высока». Кузьмичев — о Батракове, Тикнизяне в «Севилье», Сильянове в «Зените»

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2027 года.

Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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