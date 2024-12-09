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Сегодня, 14:00

Представитель Батракова — о переходе в «Зенит»: «Не верю в трансфер. «Локо» не продаст»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил возможный переход хавбека в «Зенит».

— Сейчас только ленивый не говорит об игровом спаде «Зенита». Некоторые специалисты видят главную причину поражений питерцев в том, что Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Не рассматривают ли сине-бело-голубые Батракова как замену одному из бразильцев?

— Точно могу сказать, что «Зенит» на «Локомотив» с таким предложением не выходил.

— А если выйдет?

— Я не верю в этот трансфер. Даже если питерцы предложат за Алексея большие деньги, «Локо» едва ли захочет расставаться с полузащитником. В противном случае это станет для железнодорожников большой потерей. Сейчас просто не видно замены Батракову. Сарвели получает игровое время на позиции «десятки», но мы видим разницу.

— А когда начнутся переговоры с клубом по новому контракту Батракова?

— Точных дат не назову. Но есть договоренность, что в зимнюю паузу мы с клубом начнем работать над вопросом продления соглашения.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Зенит» видит в Батракове замену Венделу или Клаудиньо? «Локо» Алексея не продаст»

Алексей Батраков
Владимир Кузьмичев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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