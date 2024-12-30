Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Представитель Батракова прокомментировал возможный отъезд игрока в Европу будущим летом

Telegram Дзен

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал возможный отъезд игрока в европейский чемпионат летом 2025 года.

«Вопрос в том, как мы проработаем новый контракт Алексея [с «Локомотивом"]. Потому что один из пунктов наших переговоров — возможность понятного выхода в топ-5 европейских чемпионатов. Здесь сложный вопрос», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

19-летний Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне россиянин сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
2
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Что говорят о смерти экс-футболиста сборной России Бугаева в зоне СВО
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Сегодня
Вчера
Неделя