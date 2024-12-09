Представитель Батракова: «Звонил европейский агент — сказал, что «Фиорентина» изучает возможность трансфера»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Фиорентины» к игроку.

«Мне звонил один европейский агент, который сказал, что «Фиорентина» изучает возможность. Я ответил ему, что сейчас сделать переход практически невозможно. А «Локомотив» точно не планирует сейчас расставаться. Договорились, что будем на связи», — сказал Кузьмичев «СЭ».

По информации «ВсеПроСпорт», «Фиорентина» была заинтересована в 19-летнем россиянине и изучала игрока, но в итоге решила не брать футболистов на его позицию в ближайшее зимнее окно. Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.