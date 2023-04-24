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24 апреля, 23:30

Представитель Боржеса заявил, что игрок находится под присмотром врачей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии футболиста, получившего травму в маьче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

«Общался с женой Кади. Она говорит, что сейчас футболист находится в больнице под присмотром врачей. Главное, что он в сознании, но характер его травмы пока неизвестен», — приводит слова Алиска Sport24.

На 47-й минуте Кади и защитник «Спартака» Георгий Джикия столкнулись в борьбе за верховой мяч, после чего бразилец рухнул на поле и какое-то время лежал без движения. Джикия устремился к пострадавшему, чтобы проверить, не запал ли у него язык. Вскоре к Кади подбежал медперсонал «Краснодара» и стал оказывать помощь. Футболист смог покинуть поле лишь на носилках на электромобиле.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-24-predstavitel-borzhesa-kadi-seychas-pod-prismotrom-vrachey-glavnoye-chto-on-v-soznanii
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