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Сегодня, 15:41

Представитель Ботнаря заявил, что вратарь хотел бы играть в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представитель вратаря «Торпедо» Виталия Ботнаря Дмитрий Кигинько рассказал о том, что футболист хочет покинуть вылетевший из РПЛ клуб ради игры на высшем уровне, однако готов продолжать исполнять свои обязательства по действующему контракту, если автозаводцы его не отпустят.

«Когда у руководства «Торпедо» дойдет очередь до Виталия, то будем снова общаться насчет перспектив Ботнаря в клубе. Да, у него еще год по контракту, но футболист хотел бы играть в РПЛ. Команда вылетела, Ботнарь шанса не получил, так и не выйдя в основе в весенней части сезона, результаты «Торпедо» его тоже расстроили, но он будет исполнять свои обязательства. Ждем решения и разговора с руководством клуба», — приводит слова Кигинько Sport24.

22-летний Ботнарь в сезоне-2022/23 провел 4 матча в РПЛ, в которых пропустил 7 мячей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-predstavitel-botnarya-vitaliy-khotelby-igrat-v-rpl-budem-razgovarivat-s-rukovodstvom-torpedo
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