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Сегодня, 21:23

Представитель Чернова заявил, что «Ростов» еще не выкупил футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор футбольного агентства FM Sports Agency Олег Шигаев, представляющий интересы 30-летнего защитника «Ростова» Евгения Чернова, рассказал о будущем своего клиента.

«Ростов» еще не выкупил Евгения. Сейчас мы вступаем в переговоры с «Краснодаром». Нынешний сезон одним из самых успешных для Евгения? Точно один из самых успешных. В этом сезоне он снова доказал, что является боевой единицей и одним из лучших крайних защитников в стране. Мы договорились с Владимиром Леонидовичем Хашигом (гендиректор «Краснодара») о том, что проведем встречу в Москве и обо всем поговорим", — приводит слова Шигаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел за «Ростов» 30 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-chernova-rostov-eshhe-ne-vy-kupil-evgeniya/
Евгений Чернов
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