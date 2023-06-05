Представитель Чернова заявил, что «Ростов» еще не выкупил футболиста

Генеральный директор футбольного агентства FM Sports Agency Олег Шигаев, представляющий интересы 30-летнего защитника «Ростова» Евгения Чернова, рассказал о будущем своего клиента.

«Ростов» еще не выкупил Евгения. Сейчас мы вступаем в переговоры с «Краснодаром». Нынешний сезон одним из самых успешных для Евгения? Точно один из самых успешных. В этом сезоне он снова доказал, что является боевой единицей и одним из лучших крайних защитников в стране. Мы договорились с Владимиром Леонидовичем Хашигом (гендиректор «Краснодара») о том, что проведем встречу в Москве и обо всем поговорим", — приводит слова Шигаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел за «Ростов» 30 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.