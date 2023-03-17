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Представитель Денисова: «Уверен, в сборной России Даниил проявит свои качества по максимуму»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Маньяков, представитель защитника «Спартака» Даниила Денисова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на дебютное попадание игрока в окончательный состав сборной России.

«У Даниила только положительные эмоции и боевой настрой от попадания в окончательный состав сборной! Он понимает, что это высокая оценка его труда. И я считаю, что заслуженная оценка. Даня — позитивный, профессиональный и системный парень. Уверен, и в сборной России он проявит свои качества по максимуму», — сказал Маньяков «СЭ».

Ранее Денисов попал в число 29 футболистов, вызванных в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта.

В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

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