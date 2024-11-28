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Сегодня, 21:20

Представитель Джикии рассказал о будущем игрока в «Химках»

Камила Абдурахманова
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Представитель защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев оценил переход футболиста в подмосковный клуб.

«Рано давать объективные оценки по переходу Джикии в «Химки». Надо дождаться цикла до паузы и уже можно подвести какие-то итоги. У него контракт «1+1». Зимой по его контракту ничего не будет. Все вопросы по его будущему в «Химках» будут решаться ближе к окончанию сезона. В моем понимании, Георгий должен играть в клубе другого уровня. Это зависит от того, будут ли предложения. Надеюсь, что появится интерес от больших клубов», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

По итогам 16 туров «Химки» с 13 очками располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Кузьмичев
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Химки
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