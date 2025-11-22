Представитель Дзюбы Гольдман: «Были опасения как поведет себя нога Артема после травмы в матче с «Сочи»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал победу тольяттинской команды над «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Нервный матч, но здорово, что смогли проявить характер и вдвойне приятно, что случилось это после выхода Артема. Два голевых действия, все супер, здорово! Конечно, лучше до такого было бы не доводить и не портить нервы ни себе, ни всем болельщикам «Акрона», но важнейшая победа, очень важная. Были опасения как поведет себя нога Артема после травмы, потому что совсем недавно он только вернулся в общую группу. Общался с ним после матча, все хорошо», — цитирует Гольдмана «РБ Спорт».

После 16 туров «Акрон» с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне на счету 37-летнего Дзюбы 4 гола и 4 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.