Сегодня, 11:55

Представитель Дзюбы Гольдман: «Были опасения как поведет себя нога Артема после травмы в матче с «Сочи»

Сергей Ярошенко

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал победу тольяттинской команды над «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Нервный матч, но здорово, что смогли проявить характер и вдвойне приятно, что случилось это после выхода Артема. Два голевых действия, все супер, здорово! Конечно, лучше до такого было бы не доводить и не портить нервы ни себе, ни всем болельщикам «Акрона», но важнейшая победа, очень важная. Были опасения как поведет себя нога Артема после травмы, потому что совсем недавно он только вернулся в общую группу. Общался с ним после матча, все хорошо», — цитирует Гольдмана «РБ Спорт».

После 16 туров «Акрон» с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне на счету 37-летнего Дзюбы 4 гола и 4 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
1

  • андрей андреев

    нога Артема..это та, что надо нога!))

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Артем Дзюба
    Футбол
    РПЛ
    ФК Акрон
    ФК Сочи
