Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»

13 ноября, 19:10
Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» поделился информацией о состоянии здоровья форварда тольяттинцев.
«Артем восстанавливается. Он приступил к работе раньше положенного срока, чтобы готовиться к следующей игре. Это говорит о его профессионализме. Он очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме и сыграть в этой встрече. Поэтому он пожертвовал своими выходными и поехал работать с тренерским штабом «Акрона», — сказал Гольдман «СЭ».
Ранее из-за травмы Дзюба пропустил матчи тольяттинцев против «Ростова» (1:0) и московского «Динамо» (2:1).
В этом сезоне на счету 37-летнего форварда 15 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи.
Федор
Сочи до свидания, сгиньте!!! Построй базу бесплатную роотнеберг. Для народа ( сборных). , 191777777. жалко не будет.
13.11.2025
Федор
Сочи пожалуйста до свидания!!!!
13.11.2025
13.11.2025
ViktorDiktor®
/Слушай, торопиться не надо/, Акрон и без него выигрывает :joy:
13.11.2025
Sergey Sparker
Трындец Сочи! Дзюба их порвет как Тузик грелку.
13.11.2025