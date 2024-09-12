Представитель Дзюбы: «Врачи сделали комплимент физической форме Артема. Он рвется в бой, хочет сыграть с «Химками»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ» о форме игрока.

«Покажут тренировки. Пока сложно сказать. Артем в хорошей форме. Врачи сегодня сделали ему комплимент, что у него хорошая выносливость, хорошие показатели. Артем рвется в бой, хочет сыграть уже в воскресенье с «Химками», на которых у него особая мотивация. Но на любую команду будет мотивация, Артем соскучился по футболу. Тренерский штаб решит. Все в их руках», — сказал Гольдман «СЭ».

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.