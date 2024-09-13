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Сегодня, 17:00

Представитель Дзюбы: «Все хотят бороться за высокие места, но в России количество таких клубов стремится к единице»

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Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман ответил на вопрос, соответствует ли тольяттинский «Акрон» амбициям игрока.

«Мне кажется, Артем в своей жизни выиграл все что можно и нельзя, поэтому сейчас другие задачи. Понятно, что все хотят играть и бороться за самые высокие места, но тут вопрос вот в чем — мне кажется, у нас таких клубов становится все меньше и меньше, их количество стремится к единице», — сказал Гольдман ODDS.ru.

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ODDS.ru
Артем Дзюба
ФК Акрон

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