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Сегодня, 16:00

Представитель Дзюбы: «Артем — человек простой, бытовых проблем в Тольятти не будет»

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Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что у игрока «Акрона» не будет бытовых проблем в Тольятти.

«Мы первый раз с Артемом побывали в городе. Тут красивая природа. Понятно, что какие-то бытовые вопросы будут, но я надеюсь, что мы очень быстро их решим. Камнем преткновения это точно не станет, тем более Артем — человек простой, он играл и в Томске, Туле. То есть я абсолютно уверен, что все будет хорошо», — сказал Гольдман ODDS.ru.

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ODDS.ru
Артем Дзюба
ФК Акрон

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